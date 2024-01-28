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11:47, 28 января 2024Среда обитания

Москвичам пообещали теплую и малоснежную неделю

Синоптик Тишковец: следующая неделя в Москве будет теплой и малоснежной

Фото: Unsplash

Следующая неделя в Москве будет теплой и малоснежной. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, предстоящая неделя в столице будет теплой, около нуля градусов, и малоснежной — выпадет не более двух-трех миллиметров осадков. Поэтому к концу недели сугробы осядут на семь сантиментов и их высота составит 37-45 сантиметров.

Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Москве не были зафиксированы осадки. Специалист поделился, что самые высокие сугробы сейчас в Татарстане — 97 сантиметров.

Ранее стало известно, что 26 января после прошедшего в Москве снегопада сугробы достигли 46 сантиметров — максимального показателя с начала зимы. До этого лидером по снежным заносам стало 19 января — тогда было 42 сантиметра снега.

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      Екатерина Кашурникова
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