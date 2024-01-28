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16:14, 28 января 2024Культура

На Новодевичьем кладбище открыли памятник актеру Василию Лановому

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, памятник представляет собой гранитную плиту с православным крестом по центру. На ней высечены названия спектаклей и фильмов, в которых участвовал Лановой. В их числе «Война и мир», «Алые паруса», «Офицеры», «Принцесса Турандот».

Перед плитой располагается бюст актера. К подножию монумента близкие и поклонники Ланового возложили цветы.

Василия Ланового не стало 28 января 2021 года, ему было 87 лет. За свою карьеру он сыграл в кино более 70 ролей. Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска» и другие.

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      Мария Борисова
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