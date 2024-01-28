На Новодевичьем кладбище открыли памятник актеру Василию Лановому
На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому
Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, памятник представляет собой гранитную плиту с православным крестом по центру. На ней высечены названия спектаклей и фильмов, в которых участвовал Лановой. В их числе «Война и мир», «Алые паруса», «Офицеры», «Принцесса Турандот».
Перед плитой располагается бюст актера. К подножию монумента близкие и поклонники Ланового возложили цветы.
Василия Ланового не стало 28 января 2021 года, ему было 87 лет. За свою карьеру он сыграл в кино более 70 ролей. Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска» и другие.