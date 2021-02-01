Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что похороны прошли с воинскими почестями. Могила артиста расположена рядом с могилой сатирика Михаила Жванецкого.
Ранее в понедельник, 1 февраля, в Театре имени Вахтангова состоялась церемония прощания с Лановым. На ней присутствовали московский мэр Сергей Собянин, глава Минкульта Ольга Любимова, исполнитель Григорий Лепс, артисты Александр Олешко, Елена Сотникова, Сергей Маковецкий.
Актер театра и кино Василий Лановой скончался 28 января. Ему было 87 лет. До этого народного артиста СССР госпитализировали с коронавирусом.