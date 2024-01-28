Онколог назвал повышающий риск развития рака продукт

Онколог Карасев: чрезмерное потребление жирного мяса вызывает развитие рака

Кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев назвал повышающий риск развития рака продукт. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Первый медицинский канал».

По его словам, неконтролируемое потребление жирного мяса и консервов является причиной большинства случаев колоректальной онкологии.

Врач отметил, что процесс пищеварения после потребления этого продукта «не всегда адекватно протекает». «Остаются продукты брожения, которые как раз поддерживают хроническое воспаление в кишке. Мясо рекомендовано есть не чаще, чем раз в неделю. Лучше уйти в сторону рыбы», — подчеркнул он.

Ранее хирург-онколог Али Жумхавала предупредил, что рост и болезненность груди у мужчин могут указывать на развитие рака яичек. Он объяснил, что симптом вызывает гормон, который обычно вырабатывается у беременных женщин.