В Совфеде отреагировали на решение Индии отказаться от российского оружия

Сенатор Джабаров усомнился в сообщении об отказе Индии от российского оружия

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в достоверности сообщения об отказе Индии от российского оружия в пользу американского. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не думаю, что это решение окончательное. Я не исключаю, что американцы выдают желаемое за действительное, потому что российское оружие в ходе конфликта на Украине показало себя с наилучшей страны и показало, что значительно превосходит обычные виды американского вооружения», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, Индия уже неоднократно меняла поставщиков оружия, но потом возвращалась к России.

«Я думаю, что пока все останется как оно есть», — заключил он.

Ранее издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Индия откажется от российского оружия в пользу американского. Отмечается, что Москва является крупнейшим поставщиком вооружений в Нью-Дели, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.