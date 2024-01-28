Пожар в московском Театре Сатиры попал на видео

В сети появилось видео пожара в московском Театре Сатиры

Пожар в московском Театре Сатиры на Триумфальной площади попал на видео. Ролик с места публикует Telegram-канал МЧС России.

На кадрах видно, как серый дым идет с крыши здания. На улице возле театра припаркованы множество пожарных автомобилей, а также машина скорой помощи.

В МЧС также сообщили, что огонь распространяется по деревянным конструкциям. В тушении в настоящее время принимают участие 76 огнеборцев и 21 единица техники.

В связи с возгоранием на Триумфальной площади, 2 перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работы оперативных и экстренных служб.

Ранее стало известно, что площадь пожара в московском Театре Сатиры составила 200 квадратных метров. Telegram-канал 112 сообщал, что из здания эвакуируют людей. О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.