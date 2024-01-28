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11:19, 28 января 2024Россия

В центре Москвы загорелся Театр Сатиры

В Москве начался пожар в Театре Сатиры на Триумфальной площади
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пожар начался в Театре Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, дым идет с крыши здания. Пожарные следуют на место. Как дополняет Telegram-канал Mash, горит купол здания, из него идет черный дым.

В оперативных службах ТАСС подтвердили возгорание. «На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона», —указали там.

Позднее агентство «Москва» сообщило, что на место возгорания прибыли пожарные. В МЧС заявили, в тушении задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава.

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям. Telegram-канал 112 сообщил, что из здания эвакуируют людей.

Ранее в Москве случился пожар в «доме-корабле» на Большой Тульской улице, дом 2. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 11 этаже жилого дома. Из-за пожара никто не пострадал.

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      Мария Черкасова
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