В Москве загорелся «дом-корабль»

Пожар произошел в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве

В «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает агентство «Москва».

Уточняется, что возгорание произошло на балконе одной из квартир на 11 этаже жилого дома, расположенного по адресу: ул. Большая Тульская, д. 2. В настоящее время происходит тушение пожара.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице подчеркнули, что площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее загорелся горнолыжный комплекс на Крылатских холмах в Москве.

12 декабря сообщалось, что в Новой Москве при пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Ватутинки пострадали семь человек. Они получили ожоги различных степеней и были доставлены в столичные поликлиники.