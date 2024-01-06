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22:36, 6 января 2024Россия

В Москве загорелся «дом-корабль»

Пожар произошел в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает агентство «Москва».

Уточняется, что возгорание произошло на балконе одной из квартир на 11 этаже жилого дома, расположенного по адресу: ул. Большая Тульская, д. 2. В настоящее время происходит тушение пожара.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице подчеркнули, что площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее загорелся горнолыжный комплекс на Крылатских холмах в Москве.

12 декабря сообщалось, что в Новой Москве при пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Ватутинки пострадали семь человек. Они получили ожоги различных степеней и были доставлены в столичные поликлиники.

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      Юлия Мискевич
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