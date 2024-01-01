В Москве загорелся горнолыжный комплекс

На Крылатских холмах в Москве горит горнолыжный комплекс на площади 800 кв. м

Горнолыжный комплекс загорелся на Крылатских холмах в Москве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Столбы черного дыма видны издалека. На месте работают наряды МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Жители района сообщают о взрывах на территории комплекса. Но, вероятно, это звуки фейерверков.

Ранее в Барвихе загорелся частный спортивный комплекс, который принадлежал бизнесмену Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иноагентов). Возгорание произошло в поселке Яблоневый Сад. Загорелась кровля спорткомплекса на площади 170 квадратных метров. В спорткомплексе создан кооператив на семь домов, в которых в начале 2000-х проживали топ-менеджеры нефтяной компании ЮКОС.