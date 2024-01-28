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04:36, 28 января 2024Мир

На Украине заявили о готовности принять списанные корабли Британии

На Украине заявили о готовности принять два списанных британских корабля
СюжетМинобороны:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинский флот с радостью бы принял два британских военных корабля, которые Королевскому флоту придется списать из-за нехватки моряков. Об этом рассказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News.

«Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам (Украины), мы будем очень рады», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Отмечалось, что в 2024 году будут списаны фрегаты HMS Argyll и недавно отремонтированный HMS Westminster.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что 2024 год будет переломным для Украины, так как в этот период будет решена судьба страны. Он также отметил, что Лондон продолжит поддержку Киева, так как для стран Запада украинский конфликт является «экзистенциальным». Шэппс напомнил, что с 2015 года Великобритания обучила порядка 60 тысяч солдат Вооруженных Сил Украины.

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      Марина Совина
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