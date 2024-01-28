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10:47, 28 января 2024Россия

Семилетняя россиянка попала в больницу из-за средства от тараканов

В Подмосковье семилетняя девочка отравилась жидкостью для уничтожения тараканов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Семилетняя девочка отравилась средством от тараканов в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, вечером 26 января школьница сделала глоток жидкости для уничтожения насекомых. Вскоре ей стало плохо, тогда родители вызвали медиков. Ребенка госпитализировали, у него диагностировали острое отравление инсектицидами.

Силовики выяснят, почему девочка выпила отраву.

Ранее стало известно, что в Челябинске врачи детской клинической больницы № 8 нашли в ухе двухлетнего мальчика высохшего таракана. Сейчас мальчик полностью здоров, а с его родителями провели беседу о важности чистоты в доме.

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      Екатерина Кашурникова
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