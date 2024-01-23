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08:26, 23 января 2024Россия

В российской больнице в ухе двухлетнего мальчика нашли высохшего таракана

В Челябинске врачи нашли в ухе двухлетнего мальчика высохшего таракана

В Челябинске врачи детской клинической больницы № 8 нашли в ухе двухлетнего мальчика высохшего таракана. Об этом сообщило URA.ru.

По сведениям агентства, родители юного пациента в российском городе обратились к медикам спустя несколько недель после ухудшения его здоровья. «Он стал беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», — отметили в лечебном заведении.

После расспросов взрослые вспомнили, что насекомое попало в ухо за несколько дней до осмотра. Предварительный диагноз не подтвердился. Сейчас мальчик полностью здоров, а с его родителями провели беседу о важности чистоты в доме.

Ранее сообщалось, что в школе села Некрасовка в Хабаровском крае дети нашли в обеде червя и таракана. Родители учащихся обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Директор школы после инцидента собрала комиссию.

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      Анна Щербакова
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