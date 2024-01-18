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11:37, 18 января 2024Россия

В российской школе детей накормили обедом с тараканом и червем

В школе Хабаровского края детей накормили обедом с тараканом и червем

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В школе села Некрасовка Хабаровского края дети нашли в обеде червя и таракана. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, школьники нашли червя в макаронах и таракана в йогурте в столовой образовательного учреждения №2. Школьники также рассказали, что в столовой их всегда кормят не совсем вкусно, из-за чего часть из них носит еду из дома в контейнерах.

Известно, что пищу в тарелки для обеда детям накладывают с утра. Родители школьников обратились с жалобой в Роспотребнадзор. В свою очередь, директор школы после случившегося собрала комиссию. Выяснилось, что червь оказался мучным, и в еду мог попасть из плотного непрозрачного пакета макарон.

В сентябре 2023 года школьников в одном из образовательных учреждений Ленинградской области накормили макаронами с личинками. Дети пожаловались на еду и поделились фотографиями «живого обеда», на которых запечатлена тарелка макарон с котлетой.

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      Анастасия Шейкина
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