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15:15, 12 сентября 2023Россия

Российских школьников накормили макаронами с личинками

Школьников в Ленобласти накормили макаронами с личинками

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Школьников в одном из образовательных учреждений Ленинградской области накормили макаронами с личинками. Об этом сообщает 78.ru

Инцидент произошел в столовой Волховской гимназии №3. Дети пожаловались на еду и поделились фотографиями «живого обеда», на которых запечатлена тарелка макарон с котлетой.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что производителю уже направили претензию. Поставщик быстро отреагировал, изъял некачественную продукцию и утилизировал ее.

Ранее в сентябре похожий случай произошел в Улан-Удэ. Ученикам школы №47 выдали злаковые батончики, в которых дети обнаружили живых червей.

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    Евгения Куликова
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