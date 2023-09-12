Российских школьников накормили макаронами с личинками

Школьников в Ленобласти накормили макаронами с личинками

Школьников в одном из образовательных учреждений Ленинградской области накормили макаронами с личинками. Об этом сообщает 78.ru

Инцидент произошел в столовой Волховской гимназии №3. Дети пожаловались на еду и поделились фотографиями «живого обеда», на которых запечатлена тарелка макарон с котлетой.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что производителю уже направили претензию. Поставщик быстро отреагировал, изъял некачественную продукцию и утилизировал ее.

Ранее в сентябре похожий случай произошел в Улан-Удэ. Ученикам школы №47 выдали злаковые батончики, в которых дети обнаружили живых червей.

