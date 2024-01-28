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02:45, 28 января 2024Мир

Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступлений»

Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступлений»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ronda Churchill / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступлений». Об этом сообщает ТАСС.

Политик призвал очистить и отремонтировать Вашингтон и сделать его «самой красивой столицей в мире».

По словам бывшего американского лидера, в случае переизбрания на пост президента превратит города «в маяки надежды, безопасности и красоты».

Ранее Трамп заявил, что США умирают, а ситуация на границе обернется катастрофой. «Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — отметил бывший президент США.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.

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      Марина Совина
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