Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступлений»
Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступлений»
Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступлений». Об этом сообщает ТАСС.
Политик призвал очистить и отремонтировать Вашингтон и сделать его «самой красивой столицей в мире».
По словам бывшего американского лидера, в случае переизбрания на пост президента превратит города «в маяки надежды, безопасности и красоты».
Ранее Трамп заявил, что США умирают, а ситуация на границе обернется катастрофой. «Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — отметил бывший президент США.
Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.