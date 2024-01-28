Украинку задержали в аэропорту европейского города с десятками патронов в багаже

Украинку задержали в аэропорту Кишинева за попытку провезти 80 патронов

Гражданку Украины задержали в аэропорту Кишинева за попытку провезти десятки патронов. Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии.

Уточняется, что 45-летняя пассажирка должна была лететь из европейского города в Шарм-эш-Шейх. При сканировании багажа правоохранители обратили внимание на металлические предметы в ее ручной клади. Во время дополнительного досмотра выяснилось, что в сумке было 78 патронов.

Украинку задержали, а боеприпасы изъяли и передали на баллистическую экспертизу. Расследование продолжается.

В московском аэропорту Шереметьево в багаже пассажира нашли гранату Ф-1. Прибывшая на место Росгвардия подтвердила, что снаряд был боевой. Известно, что мужчина планировал лететь в Оренбург.