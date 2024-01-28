Губернатор Белгородской области сообщил об атаке дрона-камикадзе на экскаватор

Украинский дрон-камикадзе атаковал экскаватор в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 28 января, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла на окраине села Колотиловка Краснояружского района, пострадал один рабочий. Прибывшая бригада медиков оказала ему помощь, мужчину везут в городскую больницу №2. По информации Гладкова у него открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги.

27 января российское село Антоновка в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось атаке ВСУ. Противник сбросил взрывное устройство с дрона-камикадзе на частный жилой дом