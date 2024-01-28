Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:12, 29 января 2024Бывший СССР

Штаб по вопросам военнопленных Украины заявил о хакерской атаке

Штаб по вопросам военнопленных Украины заявил о DDoS-атаке на свои ресурсы

Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины заявил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. Об этом говорится на странице штаба в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как уточнили специалисты, была зафиксирована DDoS-атака. «На определенное время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам», — указали в штабе.

25 января стало известно, что корпорация «Нафтогаз Украины» подверглась масштабной кибератаке. Сбой также был зафиксирован в украинской информационной системе «Шлях», которую используют для работы погранслужбы. Некоторое время был недоступен официальный сайт «Укртрансбезопасности». Причины сбоя в организациях не уточнили.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США понесли первые потери с начала войны на Ближнем Востоке. Что известно об атаке на американскую базу в Иордании?

      Определены вышедшие во второй тур выборов президента Финляндии кандидаты

      В США заявили об увеличении числа наступательных операций России в зоне СВО

      Зеленский представил декларации об имуществе и доходах

      В Турции задержали стрелявших в церкви в Стамбуле

      Глава МИД Венгрии ответил обеспокоившимся из-за угроз перед визитом на Украину

      Штаб по вопросам военнопленных Украины заявил о хакерской атаке

      Трамп обвинил Байдена в атаке на базу США на Ближнем Востоке

      В США обещали ответить на удар по базе на Ближнем Востоке

      Германия упрекнула партнеров в недостаточной помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше