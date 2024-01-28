Штаб по вопросам военнопленных Украины заявил о хакерской атаке

Штаб по вопросам военнопленных Украины заявил о DDoS-атаке на свои ресурсы

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Украины заявил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. Об этом говорится на странице штаба в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как уточнили специалисты, была зафиксирована DDoS-атака. «На определенное время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам», — указали в штабе.

25 января стало известно, что корпорация «Нафтогаз Украины» подверглась масштабной кибератаке. Сбой также был зафиксирован в украинской информационной системе «Шлях», которую используют для работы погранслужбы. Некоторое время был недоступен официальный сайт «Укртрансбезопасности». Причины сбоя в организациях не уточнили.