На Украине заявили о масштабной кибератаке

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о масштабной кибератаке

Корпорация «Нафтогаз Украины» подверглась масштабной кибератаке. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины». В корпорации также заявили, что в настоящее время не работают ее веб-сайты и колл-центр. Сроки восстановления сервисов компании пока неизвестны.

Оператор «Укрпочта» также сообщил в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о сбое. В компании отметили, что сотрудники украинских почтовых отделений могут только выдавать посылки и принимать платежи.

Сбой также зафиксировали в украинской информационной системе «Шлях», которую используют для работы погранслужбы, заявили представители «Укртрансбезопасности» в Facebook. Недоступен также официальный сайт «Укртрансбезопасности». Причины сбоя в организациях не уточнили.

В середине декабря жители Украины пожаловались в социальных сетях на масштабный сбой в работе местного мобильного оператора «Киевстар». Впоследствии в компании объяснили сбой хакерской атакой.