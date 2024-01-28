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08:22, 28 января 2024Мир

В МИД заявили о «вопиющем посягательстве» Запада на российские активы

МИД предупредил Запад о последствиях конфискации недвижимости и активов России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

На попытки Запада конфисковать российские недвижимость и активы Москва даст адекватный ответ. Об этом заявили в МИД РФ, назвав происходящее «вопиющим посягательством», передает РИА Новости.

«О нелегитимности односторонних принудительных мер, принимаемых западными странами в отношении российской собственности за рубежом, мы говорили не раз. Изъятие нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств», — подчеркнули в министерстве.

Такие действия можно расценивать как «банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого», добавили в российском МИД.

Ранее Reuters написал, что Евросоюз вряд ли конфискует замороженные российские активы. По мнению европейцев, этот шаг несет в себе слишком много рисков.

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      Александра Синицына
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