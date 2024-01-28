В Минобороны рассказали о предотвращении террористической атаки

МО России: средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью

В Белгородской области российские военные предотвратили попытку террористической атаки киевских властей. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны, Киев использовал для атаки по российским объектам беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Его удалось уничтожить дежурным средствам противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз также рассказал о сбитии беспилотника над регионом. По данным главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 27 ноября Вооруженные силы Украины атаковали девять населенных пунктов на территории региона. Так, 27 января в Шебекинском районе под удары беспилотников и минометный обстрел попали села Новая Таволжанка, Середа и Муром, а также хутор Марьино.