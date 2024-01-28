Atlantic: отказ от дальнейшей Украине докажет всему миру, что США разрушаются

Отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что Соединенные Штаты разрушаются. Об этом написала обозреватель Энн Эпплбаум в своей статье для Atlantic.

По ее словам, американская сторона убедить Европу, что США нельзя доверять. «Мы также пошлем сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава», — говорится в статье.

Эпплбаум добавила, что Соединенные Штаты ведут непоследовательную внешнюю политику, сперва выделяя ВСУ деньги и оружие, после чего прекращая эту помощь.

Автор назвала США ненадежным, несерьезным и глупым союзником. «В отличие от ЕС, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия, у США все еще есть боеприпасы и вооружение для отправки», — отметила Эпплбаум.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал последствия поражения Украины в конфликте. Он предположил, что в таком случае столица страны будет перенесена из Киева во Львов. «В этом есть смысл, учитывая вероятное приближение российских войск к Киеву после завершения боевых действий», — отметил экс-советник.