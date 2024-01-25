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21:13, 25 января 2024Мир

В США раскрыли возможные последствия поражения ВСУ

Макгрегор допустил перенос столицы Украины из Киева во Львов после поражения ВСУ

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, к каким последствиям приведет поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Об этом он высказался в интервью Judging Freedom, опубликованном на YouTube.

Макгрегор раскрыл возможные последствия поражения ВСУ и допустил перенос столицы Украины из Киева во Львов. По его мнению, эти предположения не являются новыми, поскольку Львов и раньше был столицей западной Украины.

«В этом есть смысл, учитывая вероятное приближение российских войск к Киеву после заверения боевых действий», — отметил военный из США.

Ранее Макгрегор признал потерю репутации США из-за провалов на Украине. «Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах остального мира абсолютно смехотворными», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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