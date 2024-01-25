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06:40, 25 января 2024Мир

В США признали позорную потерю репутации из-за провалов на Украине

Полковник Макгрегор: США опозорились перед всем миром из-за провалов на Украине

США растеряли всю свою репутацию, опозорившись перед всем миром из-за политических провалов на Украине. Такой расклад признал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах остального мира абсолютно смехотворными», — подчеркнул американский офицер.

Ранее Макгрегор заявил, что на Украине погибло не менее 400 американских граждан. При этом он обвинил власти США в сокрытии этой информации.

Также бывший советник главы Пентагона предсказал, что как только кризис на Украине закончится, президент республики Владимир Зеленский спрячется в одном из особняков в США или ЕС. В связи с этим все происходящее в зоне украинского конфликта Макгрегор счел мошенничеством.

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      Александра Синицына
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