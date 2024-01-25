Полковник Макгрегор: власти США скрывают гибель около 400 американцев на Украине

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине погибло не менее 400 американских граждан. При этом он обвинил власти США в сокрытии этой информации, написав об этом в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Наш друг (американский сенатор) Линдски Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме», — рассказал Макгрегор. Откуда взялась эта статистика, полковник не уточнил.

Бывший советник Пентагона посетовал на то, что американская администрация никогда не обнародует эту информацию и о происходящем не напишут в СМИ.

Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции из-за участия наемников из этой страны в военных преступлениях, совершаемых украинскими войсками. Российские депутаты призвали коллег из Нацсобрания ответить на вопрос, на чьей стороне они находятся.