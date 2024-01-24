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13:01, 24 января 2024Россия

Госдума приняла обращение к Парижу из-за французских наемников

Госдума приняла обращение к французским коллегам из-за наемников
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции из-за участия наемников из этой страны в военных преступлениях, совершаемых украинскими войсками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Проект обращения был внесен в нижнюю палату российского парламента 22 января.

В документе указано, что данные о потерях в рядах французских наемников свидетельствуют о вовлеченности граждан страны в конфликт на Украине. В связи с этим в Госдуме призвали коллег из Нацсобрания ответить на вопрос, на чьей стороне они находятся.

Российские депутаты выразили мнение, что успешное завершение спецоперации позволит создать новую архитектуру безопасности, «которая будет служить всем без исключения при соблюдении полного равноправия всех стран и народов».

17 января Минобороны России сообщило о нанесении удара по лагерю иностранных наемников на службе Вооруженных сил Украины, в результате чего были уничтожены более 60 человек. Большинство наемников являлись гражданами Франции, отметили в военном ведомстве.

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      Алан Босиков
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