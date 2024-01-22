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12:27, 22 января 2024Россия

В Госдуму внесли проект обращения к Парижу из-за французских наемников

Слуцкий: в Госдуму внесли проект обращения к Парижу из-за французских наемников

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Международный комитет внес в Госдуму проект обращения к Национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях на Украине. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости в понедельник, 22 января.

«Комитет по международным делам вносит проект обращения к Нацсобранию Франции. Предлагаем включить в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января», — сказал депутат.

17 января Министерство обороны России доложило, что Вооруженные силы страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове.

В результате атаки строение было полностью разрушено. Кроме того, были ликвидированы более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы. Речь идет преимущественно о наемниках из Франции, уточнили в военном ведомстве.

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