Слуцкий: в Госдуму внесли проект обращения к Парижу из-за французских наемников

Международный комитет внес в Госдуму проект обращения к Национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях на Украине. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости в понедельник, 22 января.

«Комитет по международным делам вносит проект обращения к Нацсобранию Франции. Предлагаем включить в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января», — сказал депутат.

17 января Министерство обороны России доложило, что Вооруженные силы страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове.

В результате атаки строение было полностью разрушено. Кроме того, были ликвидированы более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы. Речь идет преимущественно о наемниках из Франции, уточнили в военном ведомстве.