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15:35, 28 января 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали про желание бить западными ракетами «вглубь территории России»

Неижпапа: ВСУ хотят бить британскими ракетами по целям в глубине России

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят использовать британские и другие поставленные союзниками ракеты для атак по целям на территориях в глубине России. Об желании украинских военных бить по российских объектам инфраструктуры рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News.

«Если бы Украина имела определенные виды дальнобойного оружия, которые можно было бы применять в более глубоких слоях территории противника, конечно, противник вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя», — заявил он.

По словам украинского командующего, ситуация на поле боя для ВСУ была бы значительно лучше, если бы им дали возможности для атаки по российским объектам инфраструктуры западными снарядами. Для этих целей предлагается использовать британские ракеты Storm Shadow или американские ATACMS.

Неижпапа также заявил, что Украина готова принять два списанных британских корабля. Королевский флот вынужден отказаться от них из-за нехватки моряков.

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      Александр Курбатов
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