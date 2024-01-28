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13:34, 28 января 2024Мир

Во Франции призвали прекратить поставки оружия на Украину и выбрать мир

Французский политик Филиппо призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину

Фото: Christophe Petit-Tesson / Reuters

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставлять на Украину оружие и деньги. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что из-за чрезвычайно распространенного уровня украинской коррупции поставленные средства используются не по назначению. Филиппо призвал страны Запада прекратить разжигать конфликт и стремиться к миру. «Давайте выберем мир!» — призвал лидер французского политического движения.

28 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны республики, также следственные действия проводились у менеджеров «Львовского арсенала». Фигурантов подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) в процессе закупок снарядов для Вооруженных сил страны.

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      Владимир Седов
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