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06:48, 28 января 2024Наука и техника

Телескоп Уэбба обнаружил десятки молодых квазаров

arXiv: обнаружены молодые квазары в первый миллиард лет существования Вселенной

Изображение: S. Munro

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил десятки молодых квазаров в первый миллиард лет существования Вселенной. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Хотя квазары довольно распространены в ранней Вселенной, ученые захотели изучить самые далекие квазары, которые могут выглядеть довольно тусклыми. Для этого они проанализировали несколько обзоров неба JWST: COSMOS-Web, JADES, UNCOVER, CEERS и PRIMER.

Астрономы выявили 350 компактных галактик с красным смещением более 6, что соответствует возрасту Вселенной менее миллиарда лет. Из них 65 имели квазары — активные галактические ядра, которые экстремально яркие за счет питающейся сверхмассивной черной дыры.

Результаты моделирования показали, что ранние сверхмассивные черные дыры имели массу до 10 миллионов солнечных масс по сравнению с галактической массой в несколько миллиардов солнц. Это соотношение выше, чем у локальной Вселенной, и означает, что черные дыры формируются, когда родительская галактика еще мала. Такой результат свидетельствует в пользу модели прямого коллапса сверхмассивных черных дыр из газового облака.

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      Александр Еникеев
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