200-килограммовую акулу с окровавленной пастью вынесло на популярный пляж

Murcia Today: в Испании 200-килограммовую акулу вынесло на туристический пляж

В Испании туристы и местные жители обнаружили на популярном пляже огромную акулу с окровавленной пастью. Об этом сообщает Murcia Today.

200-килограммовую акулу длиной более двух метров вынесло на туристический пляж в городе Пуэрто-де-Масаррон в понедельник, 22 января. Посетители пляжа, описавшие поведение хищника как «дезориентированное», попытались переместить его обратно в море. Однако спасти акулу не удалось.

На следующее утро хищника изучил ветеринар. По его мнению, выброшенное на берег животное является акулой-мако. Ее вывезли на санкционированную свалку.

Длина акул-мако может достигать четырех с половиной метров. Они обитают в водах умеренных и тропических морей и считаются одним из самых агрессивных представителей своего вида.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула набросилась на мальчика, в результате он оказался в больнице с травмой ноги. Ребенок принимал участие в погружении в клетке.

