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19:10, 17 января 2024Из жизни

Акула набросилась на десятилетнего мальчика

Loop Caribbean News: на Багамских островах акула укусила за ногу мальчика

Фото: Fiona Ayerst / Unsplash

На Багамских островах акула набросилась на мальчика, в результате он оказался в больнице с травмой ноги. Об этом сообщает Loop Caribbean News.

Инцидент произошел на одном из курортов на острове Paradise Island. Десятилетний мальчик, уроженец американского штата Мэриленд, принимал участие в погружении в клетке, которое позволяет посмотреть на хищных рыб в безопасных условиях. Он находился под водой, когда на него внезапно напала акула. Хищник укусил мальчика за правую ногу.

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Пострадавшего срочно госпитализировали. Врачи оказали ему медицинскую помощь. В настоящее время он находится в стабильном состоянии в местной больнице. На каком именно курорте произошло нападение, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Австралии пожилой мужчина сам добрался до больницы после нападения белой акулы. Хищница укусила австралийца между бедром и ягодицей.

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      Алиса Удовик
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