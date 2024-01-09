Пожилой серфер пережил нападение акулы-людоеда и сам добрался до больницы

В Австралии пожилой мужчина сам добрался до больницы после укуса белой акулы

В Австралии серфер сумел доплыть до берега после нападения акулы. Об этом пишет news.com.au.

64-летний мужчина занимался серфингом в двухстах метрах от берега недалеко от города Эллистон во вторник, 9 января, когда на него напала акула. Хищница повредила зубами доску и ухватила пожилого австралийца между бедром и ягодицей. После укуса пострадавший сумел сам доплыть до берега и отказался от вызова скорой помощи. Он самостоятельно добрался до больницы на машине.

После осмотра медики сообщили, что нанесенные мужчине травмы не представляют угрозы жизни. Предположительно на него напала большая белая акула, также известная как акула-людоед.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула набросилась на занимавшегося серфингом подростка. Трагический инцидент случился 28 декабря у побережья национального парка Иннес в штате Южная Австралия. 15-летний Кай Коули не выжил после нападения большой белой акулы, которых также называют акулами-людоедами.