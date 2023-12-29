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18:09, 29 декабря 2023Из жизни

Акула-людоед откусила ногу 15-летнему серфингисту на глазах у отца

Большая белая акула откусила ногу 15-летнему подростку в Австралии

Фото: Pxhere

В Австралии акула набросилась на занимавшегося серфингом подростка. Об этом сообщает Daily Star.

Трагический инцидент случился в четверг, 28 декабря, у побережья национального парка Иннес в штате Южная Австралия. 15-летний Кай Коули находился в океане недалеко от одного из пляжей парка, когда его атаковала большая белая акула, которых также называют акулами-людоедами. «Она откусила ему ногу. Местный парень схватил доску и поплыл на помощь. Акула кружила вокруг, пока он тащил мальчика к берегу. Было много крови», — рассказал очевидец.

По его словам, когда юного серфингиста вытащили на берег, «было уже слишком поздно». Подоспевшие медики пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно. Нападение случилось на глазах у отца Коули, вместе с которым они путешествовали по стране.

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Подросток профессионально занимался серфингом и занимал 146-е место среди лучших серферов Австралии младше 18 лет. Друзья Коули и очевидцы происшествия начали сбор средств, чтобы помочь его семье.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс акула чуть не откусила ногу 16-летнему Джулиана Макленнану. Юноша также занимался серфингом во время нападения.

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      Никита Савин
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