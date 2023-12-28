Акула набросилась на подростка и чуть не откусила ему ногу

В Австралии акула чуть не откусила ногу 16-летнему юноше

В Австралии акула набросилась на занимавшегося серфингом в штате Новый Южный Уэльс подростка и чуть не откусила ему ногу. Об этом сообщает Nine News.

16-летний Джулиан Макленнан катался на доске недалеко от города Тари в понедельник, 25 декабря, когда хищная рыба вцепилась ему в ногу. «Я плыл по волнам, когда что-то схватило меня. Смотрю направо и вижу плавник, торчащий из воды, и тушу акулы», — рассказал юноша.

Он признался, что, пока греб к берегу, даже не знал, на месте ли его конечность. Макленнан сразу же крикнул приятелю Алексу, который купался ближе к берегу, что на него набросилась акула. Когда он вышел из воды, рана сильно кровоточила.

Алекс сразу же перетянул ногу Макленнана рубашкой и позвонил их общему другу Уиллу Андерсону, который уже искупался и ушел на парковку к машине. Андерсон срочно отвез пострадавшего в больницу, чтобы не дожидаться скорой помощи. «Скорой понадобилось много времени, чтобы добраться туда, а я не знал, насколько серьезна рана от укуса. Так что решил двигаться как можно быстрее», — рассказал молодой человек.

Врачи осмотрели Макленнана и нашли глубокие равные раны на его бедре. Акула едва не задела бедренную артерию, что могло бы привести к очень тяжелым последствиям. Юноша уверен, что его спасла доска для серфинга, так как она защитила большую часть ноги от зубов хищной рыбы.

Макленнан поблагодарил друзей за спасение и сказал, что пока не собирается возвращаться в воду. «Я все еще немного в шоке, но однажды опять буду там», — заявил австралиец.

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