Появилось видео фатального нападения загадочного животного на туриста

В Мексике неизвестный хищник расправился с 76-летним туристом из Канады

В сети появилось видео фатального нападения неизвестного животного на мужчину на пляже в Мексике. Об этом пишет Daily Mail.

Нападение произошло на пляже курортного города Сиуатанехо, штат Герреро, в четверг, 14 декабря. Как выяснилось, загадочный зверь расправился с 76-летним туристом из Канады по имени Джозеф Байненс. Ранее местные СМИ сообщали, что он был бельгийцем.

Трагическое происшествие попало на видео, которое сняли на пляже Марлен Лувиано с мужем и дочерью. В ролике женщина с ребенком гуляют у кромки воды. В этот момент кто-то начинает звать на помощь. На заднем плане видно, как мужчина плывет к буйку и машет рукой, пытаясь привлечь внимание людей на берегу. Потом неизвестный хищник утаскивает его под воду.

Согласно первоначальному отчету, когда Байненса вытащили из воды, у него отсутствовала часть ноги. Изначально власти считали, что на него напала акула, однако характер травм указывал на то, что это мог быть и крокодил. Какой именно хищник расправился с мужчиной, до сих пор не выяснили.

Всего за пять минут до нападения на канадца неизвестный зверь атаковал туристку из США Валери Хауровиц, которая купалась неподалеку. Женщина выжила, но до сих пор находится в больнице. Считается, что ее атаковал тот же хищник. Отмечается, что на следующий день после нападений в Сиуатанехо на берегу в шести километрах от города заметили крокодила.

Пляж, где произошли нападения, до сих пор закрыт, так как агрессивный хищник не найден. Как рассказали свидетели, для его поисков власти используют беспилотники.

Ранее сообщалось, что житель США сделал фото неизвестного создания, которое поставило в тупик зоологов и знатоков местной фауны. Темное существо с длинным хвостом отдаленно напоминало кошку.