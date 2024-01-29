42-летней москвичке удалили здоровые органы из-за несуществующего рака

Msk1.ru: в Москве женщине удалили здоровые органы из-за несуществующего рака

В Москве 42-летней женщине удалили здоровые органы из-за несуществующего рака. Об этом стало известно городскому порталу Msk1.ru.

По данным издания, история жительницы столицы началась три года назад, когда она обратилась в больницу и пожаловалась на щитовидку. Медики поставили диагноз — онкология.

Как разъяснила женщина, в НМИЦ имени Н. Н. Блохина ей не провели никаких дополнительных исследований — просто приняли выписки из предыдущей больницы. Пересмотрев заключения, врач назначил операцию.

Москвичке провели тиреоидэктомию с центральной лимфодиссекцией — полное удаление щитовидной железы и клетчатки шеи. Впоследствии горожанка выяснила, что никаких показаний к такому оперированию не было — у нее отсутствовали метастазы.

Как утверждает женщина, удаление органов негативно сказалось на качестве ее жизни. К примеру, теперь она не может выпить больше одной кружки кофе в день — напиток выводит кальций из ее организма.

Сразу после случившегося пациентка обратилась в Следственный комитет России. Там начали проверку, однако спустя почти три года после операции уголовное дело так и не возбудили.

Ранее сообщалось, что в Щелково Московской области 69-летняя пенсионерка оказалась в больнице из-за диеты, которую она сама себе назначила для сердца.