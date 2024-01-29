Адвокат перечислила причины запрета на въезд Моргенштерна в Дубай

Адвокат Сенина: запрет на въезд Моргенштерна в Дубай может быть отменен

Российский адвокат Елена Сенина перечислила причины, по которым рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов) запретили въезд в Дубай. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Запрет на выезд может быть издан по ряду причин, в том числе: исполнение по неоплаченным долгам, неявка в суд, уголовные дела или текущие расследования преступлений, выдающиеся гарантии, арендные споры, нарушения иммиграционного законодательства (просроченная виза), нарушения трудового законодательства (например, работа без разрешения или выезд из страны до уведомления работодателя и аннулирование разрешения, вспышки болезней)», — отметила юрист.

Сенина добавила, что такие государственные распоряжения могут быть отменены по официальному заявлению, поданному самим Моргенштерном. Срок рассмотрения отмены запрета на въезд составляет до полугода.

Ранее сообщалось, что причинами отказа на въезд рэперу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали нарушение ковидных ограничений на концертах, пьяные тусовки после выступлений, а также мат и курение на сцене.