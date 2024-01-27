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11:24, 27 января 2024Культура

Стали известны причины запрета на въезд рэпера Моргенштерна в ОАЭ

Mash: Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ из-за пьяных тусовок и курения на сцене

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Причинами отказа на въезд российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали нарушение ковидных ограничений на концертах, пьяные тусовки после выступлений, а также мат и курение на сцене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, приближенный к правительству страны.

По данным собеседника канала, один из концертов рэпера в 2023 году закончился пьяной тусовкой, на что пожаловались местные жители и персонал площадки. Кроме того, Моргенштерн часто использовал мат на выступлениях, курил на сцене и собирал большие залы при наличии в стране действующих ковидных ограничений. Также в его социальных сетях, за которыми пристально следят из-за статуса иноагента в России, не раз появлялись алкоголь и сигареты.

Как уточняет источник, местные правоохранительные органы неоднократно штрафовали исполнителя за нарушения и предупреждали о возможных последствиях. Однако сам Алишер об этом не рассказывал, а в интервью журналистке Ксении Собчак даже делился, как обходит местные законы. В итоге сначала рэперу запретили давать концерты в ОАЭ, а после — въезжать на территорию страны.

Ранее адвокат артиста заявил, что Моргенштерн не нарушал никаких законов, и добавил, что причиной запрета на въезд со стороны властей стал анонимный донос в правоохранительные органы Дубая.

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      Олеся Мицкевич
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