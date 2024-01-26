Адвокат Моргенштерна назвал причину запрета на въезд рэпера в ОАЭ

Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ после интервью с Собчак

Российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов) запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты после интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката артиста Сергея Жорина, причиной такого решения со стороны властей страны стал анонимный донос в правоохранительные органы Дубая. При этом, подчеркнул он, Моргенштерн не нарушал никаких законов. Защитник уточнил, что музыканту запретили въезд после публикации интервью в ноябре прошлого года.

О запрете на въезд в ОАЭ рэпер рассказал в своем YouTube-канале. Он сообщил, что ему отказались продлить визу без объяснения причин.