Актриса Ольга Кабо показала откровенное декольте на фото в честь 56-летия

Советская и российская актриса Ольга Кабо показала откровенное декольте на фото в честь своего 56-летия. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках знаменитость позировала у белой тумбы в облегающем кожаном наряде красно-коричневого оттенка. Так, она надела топ на тонких лямках с глубоким V-образным вырезом, который обнажал часть бюста, и юбку длины миди.

Звезда дополнила образ прозрачными оперными перчатками, а в качестве украшений выбрала золотистый браслет и колье с черными камнями. При этом она сделала макияж в аналогичной наряду цветовой гамме.

Ранее 45-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина станцевала в купальнике на берегу моря. Так, она запечатлела, как бежит по берегу к воде в удлиненной полупрозрачной рубашке и черном бикини.