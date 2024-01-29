Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 29 января 2024Ценности

Актриса Ольга Кабо показала откровенное декольте на фото в честь 56-летия

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Советская и российская актриса Ольга Кабо показала откровенное декольте на фото в честь своего 56-летия. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках знаменитость позировала у белой тумбы в облегающем кожаном наряде красно-коричневого оттенка. Так, она надела топ на тонких лямках с глубоким V-образным вырезом, который обнажал часть бюста, и юбку длины миди.

Звезда дополнила образ прозрачными оперными перчатками, а в качестве украшений выбрала золотистый браслет и колье с черными камнями. При этом она сделала макияж в аналогичной наряду цветовой гамме.

Ранее 45-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина станцевала в купальнике на берегу моря. Так, она запечатлела, как бежит по берегу к воде в удлиненной полупрозрачной рубашке и черном бикини.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Помощник Путина заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Что мешает мирному обсуждению конфликта?

      Женщина зашла в магазин за кошачьим кормом и вышла с новорожденным ребенком

      Ведущая Первого канала раскрыла особенность популярной у россиян страны

      СБУ нашла и задержала помогавших сбежать от мобилизации украинцев

      Московский школьник укусил и ударил полицейского при задержании

      Военный высказался о значимости для России информации о численности ВСУ

      Три украинских дрона-камикадзе атаковали приграничный российский регион

      Киев решил принудительно эвакуировать детей из подконтрольной ВСУ части ДНР

      Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть на море летом

      Актриса Ольга Кабо показала откровенное декольте на фото в честь 56-летия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше