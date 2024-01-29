Женщина нашла на пляже рвоту кашалота на миллион рублей

В Новой Зеландии женщина нашла на пляже амбру стоимостью более миллиона рублей

Жительница Новой Зеландии нашла на пляже сгусток амбры, стоимость которой может достигать 20 тысяч новозеландских долларов (более миллиона рублей). Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

Кэрол Армитидж совершила находку, когда гуляла с собакой на пляже. Первым амбру заметил ее пес: его привлек сильный запах, который она испускала. Женщина никогда не видела это вещество, но однажды похожий сгусток попался ее знакомому. Она вспомнила его рассказ и захватила находку с собой, чтобы проверить ее подлинность.

Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому его нередко называют рвотой кашалота. Сгустки амбры скупают за крупные суммы: иногда стоимость достигает 40 тысяч долларов (около 3,5 миллиона рублей) за килограмм. Вес сгустка, который нашла Армитидж, составлял 496 граммов.

Ранее сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.