Бас-гитариста группы «Аракс» госпитализировали во время выступления в театре

Бас-гитариста группы «Аракс» Парфенюка госпитализировали во время выступления

Бас-гитариста советской рок-группы «Аракс», музыканта театра «Ленком» Николая Парфенюка госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

В субботу, 27 января, артиста увезли в больницу прямо с постановки в культурном учреждении, где он принимал участие. Коллеги музыканта заметили у него нарушенную речь, и Парфенюк жаловался на неритмичное сердцебиение. В больнице состояние бас-гитариста удалось стабилизировать. Как только артисту стало лучше, его отпустили домой.

Группа Аракс была основана студентами МГУ и обрела известность в 1970-х. В состав коллектива в разные периоды вступали Александр Буйнов, Евгений Маргулис и Сергей Беликов. Группа работала с такими музыкантами, как Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Александр Зацепин и Юрий Антонов.

Ранее народная артистка РСФСР и звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина прокомментировала свою госпитализацию.