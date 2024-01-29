Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:52, 29 января 2024Культура

Бас-гитариста группы «Аракс» госпитализировали во время выступления в театре

Бас-гитариста группы «Аракс» Парфенюка госпитализировали во время выступления

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бас-гитариста советской рок-группы «Аракс», музыканта театра «Ленком» Николая Парфенюка госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

В субботу, 27 января, артиста увезли в больницу прямо с постановки в культурном учреждении, где он принимал участие. Коллеги музыканта заметили у него нарушенную речь, и Парфенюк жаловался на неритмичное сердцебиение. В больнице состояние бас-гитариста удалось стабилизировать. Как только артисту стало лучше, его отпустили домой.

Группа Аракс была основана студентами МГУ и обрела известность в 1970-х. В состав коллектива в разные периоды вступали Александр Буйнов, Евгений Маргулис и Сергей Беликов. Группа работала с такими музыкантами, как Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Александр Зацепин и Юрий Антонов.

Ранее народная артистка РСФСР и звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина прокомментировала свою госпитализацию.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      В Турции по делу о стрельбе в церкви задержали 51 человека

      Нидерландский депутат назвал политику Евросоюза диктатурой

      В Индии оценили влияние кризиса в Красном море на поставки нефти

      Мизулина отреагировала на санкции Евросоюза словами «служу России»

      Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения в российском регионе

      В Минцифры высказались о возможности возобновления работы TikTok в России

      Россиянин захотел украсть женскую одежду с манекенов и случайно устроил поджог

      Названа дата выхода российской игры «Смута»

      Украинский беспилотник влетел в гражданский автомобиль в Горловке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше