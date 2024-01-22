Звезда фильма «Ирония судьбы» прокомментировала свою госпитализацию

Актриса Валентина Талызина заявила, что попала в больницу с бронхиолитом

Народная артистка РСФСР и звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина прокомментировала свою госпитализацию. Ее слова приводит «360».

Актриса подтвердила, что попала в больницу. «Да, у меня болезнь называется бронхиолит. Я хорошо себя чувствую», — заявила Талызина. При этом о прогнозах медиков артистка ничего не сказала.

Ранее новость о госпитализации Валентины Талызиной прокомментировала ее дочь Ксения Хаирова. По ее словам, артистка здорова и хорошо себя чувствует.

До этого стало известно, что звезду фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» госпитализировали перед днем рождения.

В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.