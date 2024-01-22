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18:08, 22 января 2024Культура

Дочь звезды «Иронии судьбы» Талызиной раскрыла состояние артистки

Дочь звезды «Иронии судьбы» Талызиной заявила, что актриса чувствует себя хорошо

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Дочь народной артистки РСФСР и звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной Ксения Хаирова прокомментировала новости о том, что актриса была госпитализирована. Ее цитирует Telegram-канал RT.

По словам Хаировой, ее мать здорова и хорошо себя чувствует.

Ранее стало известно, что звезду фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» госпитализировали перед днем рождения. По данным Mash, в медицинском учреждении артистке диагностировали бронхопневмонию.

В понедельник, 22 января, Талызиной исполнилось 89 лет. В больницу артистка попала перед своим днем рождения.

В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.

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      Варвара Кошечкина
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