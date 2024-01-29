Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 29 января 2024Россия

Беспилотник атаковал НПЗ в российском городе

«112»: в Ярославле беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Неопознанный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «112».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рухнул неподалеку от установки гидрокрекинга, уточняет канал. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, отмечается в публикации. Такие БПЛА способны нести несколько килограммов взрывчатого вещества, они используются, в частности, Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по российской территории.

После падения дрона территорию оцепили. Ожидается прибытие к месту ЧП группы разминирования.

Ранее был атакован НПЗ в городе Туапсе Краснодарского края. Сообщалось, что завод атаковали три украинских дрона-камикадзе «Бобер». Эта модель БПЛА способна доставить к цели до 20 килограммов взрывчатки.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше