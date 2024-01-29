Беспилотник атаковал НПЗ в российском городе

«112»: в Ярославле беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод

Неопознанный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «112».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рухнул неподалеку от установки гидрокрекинга, уточняет канал. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, отмечается в публикации. Такие БПЛА способны нести несколько килограммов взрывчатого вещества, они используются, в частности, Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по российской территории.

После падения дрона территорию оцепили. Ожидается прибытие к месту ЧП группы разминирования.

Ранее был атакован НПЗ в городе Туапсе Краснодарского края. Сообщалось, что завод атаковали три украинских дрона-камикадзе «Бобер». Эта модель БПЛА способна доставить к цели до 20 килограммов взрывчатки.