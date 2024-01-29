Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:59, 29 января 2024Интернет и СМИ

Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

РБК: ночные отключения 4G в ряде областей связаны с обеспечением безопасности

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ночные отключения 4G в ряде областей могут быть связаны с обеспечением безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Источник заявил, что отключение мобильного интернета по ночам в российских регионах может быть связано с «визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)». «Отключение интернета необходимо для обеспечения "чистого пространства" для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности», — пояснил собеседник издания.

Другой источник также связал отключение 4G с необходимостью снижения угрозы атак. «Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российские власти специально искажают, в дневное время — собственные камеры наблюдения, в ночное — сотовые вышки на земле», — отметил он. Собеседник издания подчеркнул, что именно в ночное время происходят атаки с использованием беспилотников.

Третий источник РБК сообщил, что ограничение доступа к мобильному интернету в регионах может быть связано с «необходимостью защиты от дронов противника».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше