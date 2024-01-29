Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

РБК: ночные отключения 4G в ряде областей связаны с обеспечением безопасности

Ночные отключения 4G в ряде областей могут быть связаны с обеспечением безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Источник заявил, что отключение мобильного интернета по ночам в российских регионах может быть связано с «визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)». «Отключение интернета необходимо для обеспечения "чистого пространства" для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности», — пояснил собеседник издания.

Другой источник также связал отключение 4G с необходимостью снижения угрозы атак. «Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российские власти специально искажают, в дневное время — собственные камеры наблюдения, в ночное — сотовые вышки на земле», — отметил он. Собеседник издания подчеркнул, что именно в ночное время происходят атаки с использованием беспилотников.

Третий источник РБК сообщил, что ограничение доступа к мобильному интернету в регионах может быть связано с «необходимостью защиты от дронов противника».