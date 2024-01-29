Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 29 января 2024Путешествия

Блогер описал рынок в Казахстане фразой «в России я такого не встречал»

Фото: velirina / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в Казахстане, зашел на местный рынок и был приятно удивлен выбором продуктов. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Путешественник признался, что ему нравятся рынки в Центральной Азии, потому что там все продукты дают на пробу.

Материалы по теме:
«Люди жили, потом все упало!» Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
«Люди жили, потом все упало!»Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
24 июля 2019
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022

«Человек может проверить перед покупкой, нравится ему вкус или нет. Или, как это было в моем случае, в принципе узнать, какой у продукта вкус. Ведь в молочном отделе продавалось столько необычных товаров, что у меня глаза разбежались. В России я такого никогда не встречал», — такими фразами описал свой опыт автор публикации.

В частности, он обратил внимание на кумыс, который в Казахстане называют «кымыз». Россиянин рассказал, что по вкусу он напомнил ему кислый кефир.

Кроме того, продавцы дали ему попробовать «шубат» — напиток на основе верблюжьего молока, в которое добавляется немного закваски — это придает легкую кислинку. Автор отзыва отметил, что «шубат» ему понравился больше, чем «кымыз», из-за более нежного вкуса.

Еще один необычный продукт в молочном отделе, про который написал блогер, — «ирымшик». Этот напиток готовят из коровьего молока с добавлением сахара. По словам россиянина, он похож на сладкий творожный сыр.

Среди других молочных изделий, которые попробовал путешественник, были «курт» (твердые белые шарики из творога, имеющие соленый вкус) и «каймак» (аналог сметаны).

Ранее этот же тревел-блогер зашел в столовую в Алма-Ате и получил на обед голову барана. По его словам, в заведении обедали только мужчины. Местные жители пояснили, что для женщин это блюдо слишком «неопрятное».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Бывший президент Чехии назвал альтернативную дату начала конфликта на Украине

      Путин рассказал об энергично развивающихся отношениях России и Белоруссии

      На Украине заговорили о национальной катастрофе

      В пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль

      93-летняя блогерша показала фигуру в купальнике и удивила подписчиков

      Турецкий политик заявил о рисках расплаты за одобрение членства Швеции в НАТО

      В Конгрессе заявили об опасности политики Байдена

      Мужчина увидел счет несовершеннолетнего сына и узнал о его тайных заработках

      Учитель математики отправил школьнице откровенное фото и попытался поцеловать ее

      В Варшаве потребовали не называть концлагерь Освенцим «польским»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше