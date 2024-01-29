Бритни Спирс станцевала перед камерой в прозрачном боди

Американская певица и актриса Бритни Спирс станцевала перед камерой в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость снялась в гостиной своего особняка в Калабасасе, Калифорния, США. Она предстала на размещенных кадрах в блестящем бежевом боди с завязками на шее, которое обнажало спину и было украшено аппликациями в виде белых цветов на груди.

Кроме того, исполнительница хита Criminal надела коричневые босоножки на платформе и квадратном каблуке, распустила волосы и подвела глаза черным карандашом.

Ранее в январе сообщалось, что Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons, расположенного в Лос-Анджелесе, после того, как на нее пожаловались постояльцы гостиницы. Так, исполнительнице запретили посещать территорию отеля, так как она часто появлялась голой у бассейна, чем смущала гостей, а также странно себя вела.