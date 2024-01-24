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18:11, 24 января 2024Культура

Бритни Спирс внесли в черный список отеля в Лос-Анджелесе после жалоб гостей

Бритни Спирс запретили посещать отель Four Seasons из-за странного поведения
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую певицу Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons, расположенного в Лос-Анджелесе, после того, как на нее пожаловались постояльцы гостиницы. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, исполнительнице запретили посещать территорию отеля, так как она часто появлялась голой у бассейна, чем смущала гостей, а также странно себя вела. Отмечается, что сама гостиница находится в нескольких минутах ходьбы от особняка звезды — в Four Seasons Спирс часто приходила, чтобы воспользоваться услугами спа-центра.

Примечательно, что певицу не в первый раз вносят в черный список отеля. Год назад ей тоже запретили там появляться, однако позже исполнительнице разрешили вновь посещать гостиницу и пользоваться предлагаемыми там услугами.

Ранее танцам американской певицы Бритни Спирс на камеру, которые часто вызывают спорную реакцию у поклонников исполнительницы, нашли неожиданное объяснение. Представители организации по защите здоровья предположили, что поведение Спирс связано с малоизвестным психическим расстройством акатизией.

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      Анастасия Астахова
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